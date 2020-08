NBA, Doncic sul fallo di Morris: “Una giocata terribile…”

Con la vittoria di ieri dei Clippers contro Dallas per 111 a 97, la franchigia di L.A. ha chiuso la serie di Playoff NBA. I Clippers hanno vinto il primo turno in 6 partite, e affronteranno la vincente tra Utah e Denver nelle semifinali di Conference. La stella che però ha più brillato in questo turno è stata sicuramente quella di Luka Doncic. Il giovane sloveno è stato un faro per i Mavericks, specie dopo l’assenza forzata di Porzingis, viaggiando a 31 punti, 9.8 rimbalzi e 8.7 assist di media nelle 6 partite giocate. Luka ha inoltre superato due volte quota 40 punti (ne ha segnati 42 in gara 1 e 43 in gara 2), sfiorando questo tetto anche nella partita di ieri sera, quando ha messo a referto 38 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist in 42 minuti sul parquet.

Un elemento chiave in questa serie di Playoff NBA è stato sicuramente lo scontro tra Doncic e compagni e Marcus Morris. Già in gara 5 si era creata una polemica dopo che Morris aveva pestato il piede precedentemente infortunato dello sloveno. E, nella partita di ieri, questo scontro non ha fatto altro che amplificarsi. Quando mancava circa un minuto alla fine del primo quarto, Doncic ha penetrato a canestro, venendo fermato da Morris con un colpo alla testa. Dopo che Doncic è caduto a terra, l’avversario era rimasto in piedi a guardarlo con aria di sfida, e solo i compagni e gli allenatori hanno evitato il confronto tra i due separandoli. Il giocatore dei Clippers è stato poi punito con un Flagrant 2 che ne ha causato l’espulsione.

Marcus Morris was given a flagrant 2 and was ejected for this foul on Luka Doncic. pic.twitter.com/Cr7iTOegJe — SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2020

Luka Doncic, alla fine della partita, ha parlato ai microfoni del fallo subito:

“È stata una giocata terribile. Cosa posso dire? Sono due partite consecutive che lui fa un qualcosa del genere. Riguardo la partita scorsa, avevo realmente sperato che non avesse fatto apposta, ma ripensando anche al fallo fatto in questa partita, sai cosa ne penso. Non voglio avere a che fare con quel tipo di giocatori. Andiamo avanti e basta”

