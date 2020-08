Playoff NBA, si riprende a giocare da sabato 29 agosto

I Playoff NBA riprenderanno nella giornata di sabato 29 agosto, come comunicato dal Commissioner Adam Silver e da Michele Roberts, direttore esecutivo della Associazione Giocatori.

Dopo i recenti boicottaggi delle partite, organizzati dai giocatori in qualità di protesta sociale, si ritornerà in campo di certo, per dare un senso ad una stagione fin troppo travagliata. La lega dal canto suo ha riorganizzato il proprio futuro sulla base di iniziative volte a tutelare l’uguaglianza e la giustizia. E’ stata fondata a riguardo una coalizione, composta da giocatori, allenatori e presidenti delle franchigie, che agirà in prima linea per valorizzare l’importanza democratica del voto, nonché per limitare la violenza delle forze dell’ordine in azione.

Nondimeno, i proprietari delle franchigie lavoreranno in stereofonia con i sindaci delle rispettive città, affinché le arene ed i centri di allenamento vengano convertite in seggi elettorali, in occasione delle elezioni generali del 2020. L’iniziativa ha in aggiunta un chiaro risvolto sanitario: in condizioni meno anguste, molte più persone saranno incoraggiate ad andare fisicamente a votare.

