NBA, Kendrick Perkins: “Davis derubato del premio di DPOY”

Recetemente Giannis Antetokounmpo è stato premiato come Difensive Player Of The Year, dopo l’Mvp ottenuto la scorsa stagione e restando comunque in corsa per il premio Mvp della stagione 2020-2021, ancora da assegnare.

Kendrick Perkins ha voluto, come di consueto, commentare l’accaduto, affidandosi ai suoi profili social e, sempre come al solito, le sue affermazioni non hanno mancato di generare polemica.

L’ex centro NBA ha voluto congratularsi con Giannis Antetokounmpo ma, allo stesso tempo, lamentarsi di come il premio non sia stato assegnato ad Anthony Davis, a suo avviso decisamente più meritevole del premio. Egli non ha esitato ad utilizzare la parola “rapina” per descrivere la scelta fatta.

Ecco le parole affidate al suo profilo Twitter:

“Congratulazioni a Giannis per aver vinto il DPOY… d’altra parte questo annuncio ha fatto incazzare Anthony Davis perché è stato rapinato!!! Alcuni giornalisti si lasciano sopraffare dai numeri statistici invece di valutare con i propri occhi”.

Insomma il premio individuale più importante della stagione non è ancora stato assegnato eppure già le polemiche si sprecano.

LEGGI ANCHE:

NBA, Gli Indiana Pacers hanno licenziato coach McMillan

NBA, Spencer Dinwiddie e la questione GOAT: “LeBron, MJ e Kobe… grazie a Nike”

NBA, Coach Doc Rivers fa un lungo discorso su Jacob Blake, Donald Trump e la polizia in America