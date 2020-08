NBA, Marcus Morris: “Non volevo infortunare Doncic”

Marcus Morris Sr., ala dei Los Angeles Clippers, ha negato di aver pestato in modo intenzionale la caviglia già precedentemente slogata di Luka Doncic. Dopo che i Clippers avevano segnato un canestro ad inizio terzo quarto, Morris ha camminato verso Doncic, che stava aspettando la rimessa di un compagno. Il piede sinistro di Morris è atterrato sul piede sinistro di Doncic, proprio il piede con la caviglia slogata.

Dopo la partita, Morris ha scritto sul suo account Twitter:

I play this game with a level of respect for myself and other players. To think I would try to injure somebody is crazy to me. 10 years going against the best. I stand on morals and hard work. I compete and leave it out there every game.

— Marcus Morris (@MookMorris2) August 26, 2020