Giannis Antetokounmpo è indiscutibilmente uno dei giocatori che più rappresenta l’evoluzione del gioco nel corso degli ultimi anni. L’attuale MVP della Lega è semplicemente unico e le difese NBA non hanno ancora capito come poterlo limitare. Il suo impatto sul gioco è chiaro: un lungo in grado di correre, schiacciare, segnare da fuori e dentro l’area. Un dominio visto in passato, in maniera diversa, anche con Shaquille O’Neal. L’attuale analista per ESPN, chiamato in causa sull’evoluzione del gioco e se potesse essere dominante anche in questa NBA, ha risposto senza paura e in maniera ‘curiosa’.

I migliori realizzatori in area dal 2000

GIOCATORE PPG 1. Shaquille O’Neal, 1999-00 22.5 2. Shaquille O’Neal, 2000-01 20.1 3. Shaquille O’Neal, 2001-02 20.0 4. Shaquille O’Neal, 2002-03 19.6 5. Giannis Antetokounmpo, 2019-20 18.1 6. Giannis Antetokounmpo, 2018-19 17.5

Queste le parole di Shaq sull’argomento:

“Mi piacerebbe giocare in questa NBA moderna. Porterei un po’ più di fisicità sotto canestro che ora sembra ormai sparita. Porterei la mia altezza, la mia atleticità. Quindi… prima di dire che ‘Shaq non può giocare in questa era’, vi segnalo che in realtà sto già giocando. Il mio nome è… Giannis Antetokounmpo.”

