NBA, Perkins: “I Bucks devono arrivare alle Finals altrimenti Giannis se ne va”

La stagione dei Milwaukee Bucks è stata finora in linea con le aspettative. Alcuni però hanno ancora qualche dubbio sulla squadra di Giannis Antetokounmpo. Da un po’ di tempo a questa parte, ci sono stati alcuni rumors su un possibile addio ai Bucks proprio del giocatore greco. Secondo Kendrick Perkins, Antetokounmpo rimarrà ai Bucks solo se raggiungeranno le NBA Finals. Queste le parole di Perkins:

“I Milwaukee Bucks, hanno giocato due ottime stagioni avendo anche il miglior record della Eastern Conference. Se quest’anno però non raggiungono il loro obiettivo, ovvero quello di arrivare alle Finals, la loro sarà una stagione fallimentare. Se succedesse anche la permanenza di Antetokounmpo non sarebbe sicura. Basta guardare anche al passato. Quando nel 2009-2010 LeBron James, che coi Cavaliers aveva il miglior record e non ha raggiunto le Finals, che cosa ha fatto? È andato ai Miami Heat per vincere. Se quest’anno i Bucks non arriveranno alle Finals, ci sarà l’alta probabilità che Giannis vada via.”

I Bucks già dalle prime amichevoli hanno dimostrato di essere abbastanza in forma e carichi per giocare. Certamente quando ci saranno i playoff le aspettative, per quanto riguarda la Eastern Conference, saranno tutte su di loro. L’anno scorso la compagine del Wisconsin ha salutato la corsa Playoff alle Eastern Conference Finals contro i futuri campioni NBA, i Toronto Raptors.

LEGGI ANCHE:

NBA, Doc Rivers ammette: “Non so dove sia stato Lou Williams”

Mercato NBA, i New York Knicks firmano coach Tom Thibodeau

NBA, le amichevoli della notte