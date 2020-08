Confusione NBA: la lega chiede una riunione immediata coi giocatori

Sono momenti frenetici quelli che la NBA sta vivendo subito dopo la decisione improvvisa dei Milwaukee Bucks di boicottare Gara 5 contro gli Orlando Magic. Anche le partite in programma nella notte sono state ufficialmente sospese per mettere ordine in una giornata difficile. I giocatori chiedono a gran voce giustizia relativamente al caso Blake e vogliono far sentire la loro voce in maniera netta, ma – cinicamente – resta da capire cosa succede per garantire il proseguo dei Playoff NBA.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

Secondo quanto riportano i media statunitensi, la lega, per voce di Adam Silver, ha chiesto un incontro immediato con la NBPA ed i rappresentati dei giocatori per fare il punto della situazione e programmare i prossimi step. Da segnalare come anche Toronto e Boston avessero già intenzione di boicottare la partita in programma domani sera che sancirebbe l’inizio del secondo turno di Playoff ad Est; capire però cosa succederà nelle prossime 24 ore diventa difficile.

Secondo quanto riporta Wojnarowski, i proprietari delle franchigie, così come i loro front office, sono anch’essi rimasti spiazzati dalla decisione degli atleti di fermare la lega: ore fa, tutti si aspettavano di giocare regolarmente i match in programma. Non resta che attendere le prossime mosse del commissioner e capire cosa vorranno fare i giocatori. Lo strappo potrebbe portare con sé ripercussioni importanti sul termine della stagione.

Leggi Anche

La reazione dei giocatori NBA dopo la scelta di non giocare di Milwaukee

Saltano Houston-OKC e Lakers-Portland: i giocatori boicottano

NBA, anche Jayson Tatum interviene sul possibile boicottaggio