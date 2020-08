Anthony Davis questa notte ha giocato poco più di 17 minuti, quando poi è stato sostituito per un problema alla schiena. Una situazione che ha fatto trattenere il fiato ai tifosi dei Lakers, soprattutto in ottica Gara 5. Ma è stato lo stesso Davis a rassicurarli: giocherà la prossima partita contro Portland.

I gialloviola hanno battuto i Trail Blazers per 135-115, portando la serie sul 3-1 a loro favore. Davis ha lasciato il campo a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo a causa di continui spasmi alla schiena, chiudendo la sua serata con 18 punti, 5 rimbalzi, altrettanti assist e 2 stoppate.

Fortunatamente per i Lakers e i suoi tifosi, Anthony Davis giocherà Gara 5, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, come ha rivelato a Spectrum Sportsnet.

In the walkoff interview on @SpectrumSN, @AntDavis23 said his back is fine, and he’s 100% going to be ready to play in Game 5. He said the coaching/training staff was being extra careful considering the big lead. — Mike Trudell (@LakersReporter) August 25, 2020

Una bella notizia per visto che Davis & Co. puntano a chiudere la serie nella prossima partita. Anthony Davis, intervistato da Mike Trudell, non ha parlato solo della sua schiena, ma anche della vittoria nel Kobe Day:

“La schiena sta bene, sentivo un po’ di fastidio ma ora sto bene. Volevo tornare in campo e aiutare la squadra, ma i miei compagni hanno fatto un ottimo lavoro. Quando giochi a basket convivi con questi problemi, ma la mia schiena è ok. Al 100% giocherò la prossima partita. […] La tragedia di Kobe è stato un duro colpo per noi, volevamo onorarlo al meglio in questo giorno speciale. Abbiamo indossato la maglietta a lui dedicata, abbiamo giocato un ottimo basket e vinto grazie anche a lui: sentivamo che era con noi in campo”

"100%. No question I'll be playing in Game 5." @AntDavis23 with @LakersReporter on his status for the next game and tonight's special #Lakers win on Kobe Day. pic.twitter.com/t2KOK2negI — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) August 25, 2020

Al momento della sostituzione, i Lakers avevano un vantaggio di 38 punti, motivo per cui Vogel ha deciso di richiamare Anthony Davis. A guidare i Lakers ci ha pensato LeBron James, autore di una prestazione da 30 punti, 6 rimbalzi e 10 assist.

Appuntamento a Gara 5, con i Lakers che vogliono assicurarsi il passaggio del turno, mentre Portland vuole provare a riaprire i giochi.

