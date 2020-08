NBA, i Lakers onoreranno Kobe con la Black Mamba Jersey

I Los Angeles Lakers scenderanno in campo questa notte per disputare Gara 4 contro i Portland Trail Blazers, e lo faranno nel Mamba Day, il 24 Agosto. In questa data verrà onorata la memoria di uno dei più grandi simboli della storia gialloviola, Kobe Bryant. Il Mamba questa volta non sarà solo nella mente e nei cuori dei giocatori losangelini, ma anche sulle divise di gioco.

I Lakers inaugureranno infatti le nuove divise “Black Mamba” City Edition per ricordare Bryant, che avrebbe compiuto 42 anni ieri. Le maglie da gioco avranno anche una speciale toppa con un cuore bianco e il numero 2 della figlia di Kobe, Gianna.

Per rimanere nella tradizione, i Lakers hanno mostrato un’anteprima della divisa speciale alle 8:24 di stamattina, con un post su Twitter in cui venivano mostrati alcuni dettagli in particolare.

Tonight is about family. It's Game Day, Lakers Nation. pic.twitter.com/gFNhcVnEPL — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 24, 2020

Questa divisa era stata disegnata da Kobe stesso, e rivelata per la prima volta durante la stagione 2017/2018. Presenta una stampa in pelle di serpente, 16 stelle sul lato a rappresentare i titoli vinti dai Lakers e i numeri in un font leggermente alternativo, in nero.

La sfida con Portland inoltre, è stata anche la prima gara giocata alla riapertura dello Staples Center dopo il tragico incidente che ha coinvolto Kobe e sua figlia Gianna. Nella sfida del 31 Gennaio, Damian Lillard ha voluto dedicare a Bryant la sua prestazione da 48 punti, spiegando come egli sia stato uno dei primi a riconoscere il suo valore e a rispettarlo sia in campo che fuori.

