NBA, Antetokounmpo è magnifico: MIlwaukee vola 3-1 nella serie contro Orlando

I Milwaukee Bucks superano, non senza qualche difficoltà, gli Orlando Magic in una Gara 4 combattuta almeno fino a metà dell’ultimo quarto. La compagine di Giannis Antetokounmpo, con questa vittoria, si porta sul 3-1 nella serie avvicinandosi alla qualificazione al secondo turno che garantirebbe a Milwaukee la sfida contro Miami in un matchup interessantissimo.

Parlando di Gara 4, onore al merito per Orlando che ha mantenuto viva la partita fino a 4 minuti dal termine del match, prima di finire la benzina e cedere senza mezzi termini alla strapotenza offensiva degli avversari. Tutto questo nonostante i 31 punti + 11 rimbalzi + 7 assist di Nikola Vucevic che, ancora una volta, ha tenuto a galla i suoi fino alla fine. Dall’altra parte, invece, Antetokounmpo ha svolto il suo ordinario lavoro di tutti i giorni terminando il match con una doppia-doppia da 31 punti + 15 rimbalzi, condita da 8 assist. Da rivedere, invece, Khris Middleton: impalpabile la sua prestazione fino all’inizio dell’ultimo quarto con un pessimo 2/10 dal campo. Poi l’ala di Milwaukee ha preso improvvisamente fiducia terminando la partita con 21 punti a referto e 10 rimbalzi.

Ora l’appuntamento è per mercoledì sera ore 22.00, con la squadra di Budenholzer che cercherà di chiudere i conti in una Gara 5 che potrebbe voler dire qualificazione al secondo turno di questa postseason.

Milwaukee Bucks-Orlando Magic 121-106 (Milwaukee conduce la serie per 3-1)

Leggi Anche

NBA, Magic: Aaron Gordon out anche in Gara 4

Le reazioni dei giocatori NBA alla prestazione di Luka Doncic

NBA, Harrell si scusa con Luka Doncic