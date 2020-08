Le reazioni dei giocatori NBA alla prestazione di Luka Doncic

Dopo la leggendaria prestazione di Luka Doncic in Gara 4 contro i Los Angeles Clippers in cui ha registrato una tripla doppia da più di 40 punti, il mondo NBA ha reagito sui social network per bocca delle loro principali stelle. Da LeBron James a Stephen Curry, tutti i più ‘grandi’ di questa lega hanno reso onore a ciò che ha combinato lo sloveno nella bolla di Orlando. Lo stesso vale per Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, che ha chiuso la questione dichiarando:

“Non voglio sentire paragoni di alcun genere su di lui. Lui è Luka Doncic!”

Stephen Curry

Il tweet della stella di Golden State è chiaro e semplice: “Questa cosa è ridicola!” in riferimento alla prestazione con game winner di Luka.

LeBron James

LeBron, invece, ha voluto replicare il “Baaaaang” di Mike Breen, famosa voce NBA, che ha accompagna spesso e volentieri le gesta più famose di questa lega.

BANG BANG!! In my *Mike Breen voice — LeBron James (@KingJames) August 23, 2020

Dwyane Wade

Anche l’ex di Miami si è inchinato alla gara di Luka: “Luka, non siamo degni di averti!”

W O W‼️‼️‼️‼️ Luka we are not worthy!!! — DWade (@DwyaneWade) August 23, 2020

Damian Lillard

Poteva mancare il proprietario del “Dame Time” a rendere onore allo sloveno?

Big dawg — Damian Lillard (@Dame_Lillard) August 23, 2020

Bradley Beal

La reazione di Beal è tanto semplice, quanto concreta.

Omg LUKA — Bradley Beal (@RealDealBeal23) August 23, 2020

Kevin Love

Gonna state the obvious here but damn…LUKA IS A BONAFIDE SUPERSTAR!!! — Kevin Love (@kevinlove) August 23, 2020

Trae Young

Sì, Luka è differente dagli altri. E Trae Young, da ormai 1 anno, continua a mostrare il suo rispetto verso l’ex Rookie of The Year.

Ja Morant