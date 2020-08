NBA, Magic: Aaron Gordon out anche in Gara 4

Gli Orlando Magic dovranno rinunciare ad Aaron Gordon anche per Gara 4. L’infortunio lo tiene fuori da diverso tempo. Più precisamente, da subito dopo la sfida di regular season contro i Toronto Raptors. Gordon ha infatti saltato le prime tre partite della serie contro i Milwaukee Bucks. Serie che, dopo la sorprendente vittoria in Gara 1 degli Orlando Magic, ha visto Antetokounmpo e compagni riprendersi la leadership.

Le già flebili speranze di impensierire i primi della classe ad Est si riducono ancora più al lumicino per i Magic, ancora privi di uno dei migliori giocatori a roster.

Orlando è stata falcidiata dagli infortuni. Già privi del lungodegente Bamba, senza nemmeno Isaac, infortunatosi gravemente proprio nella bolla, non è stata un’annata fortunata per la franchigia. Non sarà della partita nemmeno Michael Carter-Williams.

Bucks e Magic si affronteranno tra meno di un’ora, alle 19.30 italiane.

Leggi anche:

Embiid: “Futuro? Non so se sarà qui a Philadelphia”

Donovan Mitchell ancora oltre 50 punti: “Se non vinciamo, è tutto inutile”

Paul George stecca ancora: “La serie sarebbe diversa se avessi tirato meglio”