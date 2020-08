NBA, Donovan Mitchell ancora oltre 50 punti: “Se non vinciamo, è tutto inutile”

I Denver Nuggets sono clamorosamente vicini all’eliminazione dai Playoff NBA 2020 per mano degli Utah Jazz. Nella notte, infatti, la compagine di Salt Lake City ha avuto la meglio sugli avversari con il punteggio finale di 129-127. Eroe della serata, ancora una volta, è stato Donovan Mitchell. La stella dei Jazz ha segnato 51 punti dopo i 57 rifilati in Gara 1. Solo due giocatori prima di lui erano riusciti nell’impresa di andare oltre 50 punti in una serie: Michael Jordan e Allen Iverson. Mitchell a fine partita ha quindi commentato la prestazione:

“Mi fa piacere, ma loro hanno vinto, io non ci sono ancora riuscito. L’unica cosa che abbiamo portato a casa al momento è un successo in Gara 4. Una prestazione da 50 punti è sempre un’enorme soddisfazione, ma adesso dobbiamo concentrarci soltanto nel conquistare la qualificazione.”

Utah con questa vittoria conduce la serie 3-1 e tra poco più di 36 ore avrà l’opportunità di chiudere il primo match-point per qualificarsi al secondo turno in cui affronterà la vincente tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Con un Donovan Mitchell così, sognare è lecito.

Leggi Anche

Le reazioni dei giocatori NBA alla prestazione di Luka Doncic

NBA, Harrell si scusa con Luka Doncic

Playoff NBA: Mitchell da record, Doncic di più! Boston-Toronto, è già semifinale