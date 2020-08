Brett Brown e l’uscita dai Playoff NBA: “Non sono riuscito ad ottenere il massimo dalla squadra”

Per la seconda volta negli ultimi 3 anni, i Philadelphia 76ers escono dai Playoff NBA eliminati dai Boston Celtics. E questa sconfitta fa ancora più male, perché i Sixers hanno concluso la serie con 4 sconfitte, senza riuscire a portare a casa nemmeno una partita. Coach Brett Brown, allenatore di Philly, ha parlato ai microfoni dopo l’eliminazione prendendosi tutte le colpe del caso:

La squadra della città dell’amore fraterno ha sofferto anche per l’assenza di Ben Simmons, fuori per un’operazione al ginocchio. Senza Simmons i Sixers non sono riusciti a difendere sugli esterni dei Celtics, Tatum e Brown, che hanno complessivamente viaggiato a 48.5 punti di media. Anche di questo ha parlato Brett Brown:

Tobias Harris, ala dei Sixers, ha invece pubblicamente difeso il suo allenatore dopo la sconfitta della notte che ha definitivamente concluso la serie:

Tuttavia, i sentimenti di Harris nei confronti del suo allenatore non erano condivisi da tutti nello spogliatoio. Ad esempio Josh Richardson, guardia dei Sixers, ha detto all’insider Keith Pompey che uno dei problemi durante la stagione è stato proprio Brett Brown e la sua incapacità di risolvere gli errori da lui commessi:

Il futuro di Brett Brown a Philadelphia è ancora molto incerto dopo un’altra uscita nella prima parte dei Playoff NBA. E, secondo Woj, la decisione riguardo il suo futuro con i Sixers dovrebbe arrivare presto.

Boston beats Philadelphia in Game 4 to sweep the first-round series, and changes are coming for the Sixers. Brett Brown is without internal momentum to return for his eighth season as coach, and a final decision could come soon, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 23, 2020