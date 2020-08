Oltre alla sconfitta subita nella notte, i Dallas Mavericks dovranno fare i conti con il rischio di perdere Luka Doncic. Nel corso del terzo quarto di Gara 3 infatti, il giocatore ha subito una distorsione alla caviglia, a causa di un fortuito scontro di gioco con Kawhi Leonard.

Luka Doncic heads to the locker room after turning his ankle pic.twitter.com/TKQ04xCf64 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020

Nonostante l’avvio zoppicante negli spogliatoi, Luka Doncic ha stretto i denti per ritornare in campo nell’ultimo quarto, prima di issare definitivamente bandiera bianca a tre minuti dalla fine.

Al termine della gara, lo stesso giocatore è intervenuto ai microfoni del post partita e per analizzare il suo infortunio.

“Non so come sia successo. Ma non mi fa così male. Mi ritengo fortunato comunque, dato che si tratta della caviglia sinistra e non della destra dove ho già avuto problemi in passato. Ora è solo un po’ slogata, ma ne saprò di più solo dopo la risonanza di domani.”

All’intervista è intervenuto anche l’allenatore dei Mavericks, Rick Carlisle, aggiungendo che Doncic non si sia infortunato ulteriormente tornando in campo.

“Non si è infortunato continuando a stare in campo. Semplicemente non è stato in grado di muoversi non solo come fa di solito, ma al livello richiesto in NBA in una partita dei playoff.”

Non si tratta del primo problema per Luka Doncic, che ha combattuto con diversi infortuni alla caviglia durante la sua carriera.

Dopo aver perso quattro partite con una distorsione alla caviglia destra all’inizio di questa stagione, lo sloveno è stato costretto a guardare dalle tribune altre sette gare dopo un’ulteriore distorsione, alla stessa caviglia, avvenuta durante gli allenamenti di squadra.

