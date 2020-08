NBA, Gordon Hayward lascia la bolla dopo l’infortunio

Gordon Hayward ha lasciato il campus Disney World per tornare a casa, ma ha in programma di rientrare agli ordini di Brad Stevens una volta che sarà più vicino al recupero dalla distorsione alla caviglia subita durante Gara 1 contro i Philadelphia 76ers.

Boston si aspetta che l’ex All-Star rimanga fuori per altre 4 settimane, attendendolo trepidamente nelle eventuali Finali di Conference. Per farlo, ovviamente, i Celtics dovranno battere gli attuali campioni NBA in carica, ossia quei Toronto Raptors di coach Nick Nurse che stanno stupendo nuovamente la lega, nonostante l’addio nella scorsa offseason del loro leader.

Nel frattempo, la compagine di Stevens, ha superato i Philadelphia 76ers nel primo turno Playoff completando un clamoroso sweep vincendo Gara 4 con il risultato finale di 110-106. La speranza di Hayward è che i suoi compagni possano ripetersi anche contro i Raptors.

