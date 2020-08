È un LeBron James rincuorato quello che ha parlato ai giornalisti al termine della partita contro Portland, vinta dai Lakers per 111-88: una vittoria che porta la serie sull’1-1.

Servivano delle risposte dopo la sconfitta in Gara 1 e sono arrivate questa notte, merito anche della prestazione monstre di Anthony Davis: il numero 3 gialloviola ha concluso la partita con 31 punti e 11 rimbalzi.

La partita di Davis non è passata inosservata agli occhi di LeBron:

“Rispetto a Gara 1 è stato più aggressivo, sin dall’inizio della partita. Ha fatto un grandissimo lavoro sotto tutti i punti di vista: passava, tentava il tiro, nei rimbalzi offensivi è stato superbo. Ha giocato in modo efficiente e abbiamo vinto”

Una vittoria arrivata anche dall’ottimo lavoro della difesa, cosa che è mancata nella prima partita contro Portland:

“Difensivamente oggi abbiamo fatto un gran lavoro, avevamo studiato una strategia e ha funzionato. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, non gli abbiamo concesso tanto e c’era equilibrio tra attacco e difesa”

Lakers che tornano in corsa per il passaggio del turno, cosa assolutamente alla portata della squadra di coach Vogel. Gara 1 è stato un incidente di percorso perché, come afferma LeBron James, i Lakers sono costruiti per vincere il titolo:

“Siamo costruiti per vincere il titolo NBA, siamo differenti dalle altre squadre. Abbiamo fatto una grande regular season, ma abbiamo affrontato tutte le difficoltà sempre a testa alta: i vari infortuni alla ripresa, tra cui quello di Rondo, la morte di Kobe a inizio anno, una tragedia che ci ha colpito nel profondo. Abbiamo reagito e ora siamo qui: per questo dico che siamo differenti dagli altri”

LeBron ha chiuso la partita di questa notte con 10 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, ma è pronto a dar battaglia in Gara 3 per fare un ulteriore passo in avanti verso il passaggio del turno.

Leggi anche:

Playoff NBA: bene Lakers e Bucks, vittorie anche per Houston e Miami

NBA, Damian Lillard giocherà Gara 3

Draft Lottery, 1° scelta ai Twolves e 2° a Golden State: tutte le reazioni