Nella Draft Lottery 2020 sono i Minnesota Timberwolves ad aggiudicarsi la prima scelta, visto il loro score di 19 vittorie e 45 sconfitte (il terzo peggiore in NBA), mentre la seconda scelta spetterà ai Golden State Warriors. Seguono, rispettivamente alla terza e quarta chiamata, i Charlotte Hornets e i Chicago Bulls.

Minnesota wins the NBA Draft Lottery … Golden State lands at No. 2 — Marc Stein (@TheSteinLine) August 21, 2020

Minnesota che, dunque, esce dalla Lottery con la possibilità di affiancare al duo Russell–Towns un giovane talento, come ha dichiarato Gersson Rosas, presidente delle operazioni di basket dei Timberwolves:

“Siamo entusiasti del potenziale livello di giocatore che aggiungeremo al nostro roster, ma allo stesso tempo valuteremo tutte le strade per migliorare la squadra. Abbiamo due giovani stelle, Karl- Anthony Towns e D’Angelo Russell, con cui stiamo costruendo insieme qualcosa di importante. Abbiamo un grande gruppo, il più giovane della NBA: è un grande vantaggio perché ci consente di fare un passo importante nell’acquisizione di talenti, sia Draft che nel mercato. Dobbiamo fare ancora molti passi, ma questo è un ottimo punto di partenza per andare avanti”

How is Gersson Rosas feeling about the @Timberwolves winning the No. 1 pick in the 2020 NBA Draft?@Audra_Martin caught up with him ↓ pic.twitter.com/n5PE0IPIto — FOX Sports North (@fsnorth) August 21, 2020

Seconda scelta invece per i Golden State Warriors, reduci da una pessima annata (record 15-50, ultimi a Ovest), complici anche i vari infortuni che hanno colpito la franchigia. Thompson e, soprattutto, Steph Curry sono stati frenati da problemi. Sulla Draft Lottery e sugli obiettivi per il prossimo anno ha parlato il numero 30 Warriors a Rachel Nichols di ESPN:

“Vedremo cosa succederà, ma offre una prospettiva su quale squadra avremo il prossimo anno, anche con i ragazzi che torneranno da un infortunio: Klay, Draymond, io stesso che sto uscendo dal problema alla mano. Siamo ovviamente fiduciosi e sappiamo di cosa siamo capaci: vedremo cosa succederà”

Number TWO! The Warriors will have the second pick in the NBA Draft 2020 Lottery, presented by @Chase pic.twitter.com/XkHj5gsfLO — Golden State Warriors (@warriors) August 21, 2020

Spetta agli Hornets la terza scelta al prossimo Draft, in programma il 16 ottobre. Soddisfatto il GM Mitch Kupchak:

“Non credo che la nostra squadra sia nella fase di sviluppo in ci serve un giocatore in un ruolo specifico, ma dobbiamo aggiungere talento a questa squadra, indipendentemente dalla posizione”

HOW YA FEELING BUZZ CITY?! GIFs only! pic.twitter.com/xgBJdyMj0U — Charlotte Hornets (@hornets) August 21, 2020

Soddisfatto Arturas Karnisovas, vicepresidente esecutivo dei Chicago Bulls, ai quali è toccata la quarta scelta:

“Per la città, per la squadra e per i tifosi dei Chicago Bulls quello di stanotte è un grande risultato: siamo passati dalla settima alla quarta scelta in un anno. Sono molto felice perché prenderemo un giocatore che ci darà una grande mano la prossima stagione”

Altri responsi della Draft Lottery vedono la quinta scelta a Cleveland, la numero 8 ai Knicks, undicesima agli Spurs.

Chiudono i Pelicans (13) e i Celtics, che ottengono la chiamata numero 14 dai Memphis Grizzlies.

Here are your 2020 Draft Lottery results! #NBADraftLottery pic.twitter.com/0RvWZFX1SD — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) August 21, 2020

Leggi anche:

Playoff NBA: bene Lakers e Bucks, vittorie anche per Houston e Miami

La NBA pensa di spostare la Free Agency 2020 verso novembre

NBA, Doncic da record spinge l’avanzata dei Mavs