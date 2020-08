Playoff NBA: bene Lakers e Bucks, vittorie anche per Houston e Miami

Oklahoma City Thunder 98-111 Houston Rockets (Serie sul 2-0 per Houston)

Dopo una gara 1 dominata da Harden e compagni, OKC parte subito forte e, dopo un primo tempo molto combattuto con continui ribaltamenti, i Thunder conducono 59-53 a fine secondo quarto. Ma, grazie anche alla maggiore esperienza, i Rockets riescono a riportarsi avanti. Dopo un’iniziale recupero dei Thunder, Houston la vince con un parziale nell’ultimo quarto di 34-20. Per i Rockets, Harden segna 21 punti, tirando con un misero 2/11 dall’arco dei 3 punti. Buona partita per Danuel House Jr. (19 punti e 9 rimbalzi) mentre ci sono stati grandi problemi al tiro per Eric Gordon (0 su 10 da 3). Ai Thunder non basta uno Shai Gilgeous-Alexander da 31 punti, aiutato da Gallinari e Chris Paul, rispettivamente con 17 e 14 punti.

Indiana Pacers 100-109 Miami Heat (Serie sul 2-0 per Miami)

Potete trovare qui un recap più dettagliato. I Miami Heat si confermano squadra ostica. La squadra allenata da coach Spoelstra regola gli Indiana Pacers, conquistando anche gara 2 della serie. Dopo un primo tempo equilibrato, gli Heat riescono ad avere in mano l’inerzia della partita, arrivando a +16 dopo circa 30 minuti di gioco. Indiana non riesce a recuperare, e Miami riesce così a portarsi a casa anche la seconda partita della serie. Scorer leader Duncan Robinson (24 punti in 25 minuti sul parquet, con un clamoroso 7/8 dall’arco). Buone anche le prestazioni di Jimmy Butler (18 punti e 7 rimbalzi) e Goran Dragic (20 punti). Per Indiana, non basta un Victor Oladipo da 22 punti e la coppia Brogdon e Turner con 17 punti a testa.