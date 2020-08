Damian Lillard è uscito sconfitto e malconcio dalla sfida di questa notte contro i Los Angeles Lakers, persa da Portland per 111-88. Il play dei Blazers ha giocato con l’indice della mano sinistra lussato.

Gli accertamenti al termine della partita non hanno evidenziato né fratture né danni ai legamenti: un sospiro di sollievo per Portland, che tenterà di portarsi avanti nella serie.

Lillard ha lasciato il campo alla metà del terzo dopo aver tentato di fermare Anthony Davis: sottoposto subito a test radiografici che hanno scongiurato il peggio. Proprio per questo Lillard ha dichiarato che giocherà Gara 3:

“Il dito è solo dolorante, un po’ sensibile al tatto, ma sto bene. Lo staff me lo ha risistemato, pensavo che fosse rotto. Ero frustrato perché volevo giocare, ma sono dovuto uscire per farlo controllare: tengo molto il pallone, gestisco il gioco e avevo un po’ di fastidio, ero a disagio perché non sapevo cosa avessi. Ora sto bene e giocherò la prossima”

Dame gives an update on his status after dislocating his finger in Game 2 vs. the Lakers. pic.twitter.com/HESzRCe3pJ

In circa 30 minuti di gioco, Lillard ha segnato 18 punti prima di lasciare il campo: una sconfitta che porta la serie sul 1-1. Una sconfitta, secondo il numero 0 di Portland, dovuta alle difficoltà offensive della squadra:

“Da quando siamo qui abbiamo fatto un ottimo lavoro in attacco, ma oggi non è andata bene. Purtroppo abbiamo avuto vari problemi in fase realizzativa: in un determinato periodo, alcune squadre giocano bene e poi vivono un calo: non penso che sia il nostro caso, ma dobbiamo fare attenzione”

Damian Lillard dislocated his left index finger during the third quarter of Game 2, per @CassidyHubbarth.

He returned to the bench with taped fingers after his X-Rays came back negative. pic.twitter.com/FV5kFZNVKv

— SportsCenter (@SportsCenter) August 21, 2020