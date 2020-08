Dopo la sconfitta, inaspettata, dei Lakers in Gara 1 contro i Portland Trail Blazers, LeBron James ha subìto le prime critiche di questa postseason. Tra coloro che hanno messo duramente in dubbio le ultime prestazioni dei gialloviola c’è Paul Pierce. L’ex stella dei Boston Celtics, durante la trasmissione ‘First Take’ di ESPN, ha commentato così la sconfitta all’esordio in questi Playoff NBA di LeBron:

“Sono stanco che si cerchino delle scuse per il miglior giocatore di questa generazione. Non si prende uno come Anthony Davis per dire ‘No no, questo è un anno in cui costruiamo, magari vinceremo l’anno prossimo’. Quando KG, Ray e io ci siamo uniti ai Celtics ci siamo detti ‘Questo è l’anno’, perché non sapevamo quello che sarebbe successo in futuro. LeBron non ringiovanirà tutto di colpo. Se non vince quest’anno sarà un brutto colpo per la sua legacy. Anzi, se escono al primo turno, non voglio mai più sentir parlare di nessuna discussione sul GOAT”.

"If the Lakers don't win a championship, let alone lose in the first round, I don't wanna hear none of this GOAT talk no more." —@paulpierce34 😳 pic.twitter.com/xsDcvk4vQ3 — First Take (@FirstTake) August 19, 2020

Eppure nel primo episodio della lunga serie contro Portland, LeBron si era messo in evidenza con una solida tripla doppia da 23 punti + 17 rimbalzi + 15 assist, ma a quanto pare, inanellare stats non basta per poter entrare nella storia di questo gioco. E mentre i Lakers aspettando il secondo appuntamento con una certa ansia, Pierce attende alla porta il nativo di Akron.

