NBA, Doncic da record spinge l’avanzata dei Mavs

La superstar dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, è tornata a fare ciò a cui sembra ormai abituato.

Dopo un’impeccabile prestazione in Gara 1 da ben 42 punti, il giocatore dei Mavs è tornato in campo ieri notte e ancora una volta ha stabilito un’importante record superando il grande Kareem Abdul-Jabbar per quantità di punti segnati nelle prime due partite dei Playoff. Il 21enne, infatti, ha totalizzato un totale di 70 punti (superando così il precedente record di 69): un’impresa davvero da incorniciare per la giovane superstar.

Per il serbo, però, infrangere record non ha importanza se non si ottiene la vittoria.

Dall’impegno costante e determinato, prima o poi i risultati arrivano. Di fatto ieri i Mavs hanno vinto per 127-114 sui Los Angeles Clippers per pareggiare la serie 1-1.

Nel post partita Doncic ha dichiarato:

“Voglio dire, abbiamo vinto. Questo è tutto ciò che mi interessa”.

La giovane stella è concentrata pienamente sul gioco, ha già detto che sente di poter passare contro i Clippers e lo ha dimostrato in Gara 2. Nonostante i problemi con i falli, ha totalizzato la bellezza di 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist in soli 28 minuti di gioco. Ha coprirlo nei minuti in panchina ci ha pensato Kristaps Porzingis, che ha fornito un importante supporto sia in attacco che in difesa. Anche la panchina ha dato il suo contributo, giocatori come Seth Curry (15 punti) e Trey Burke (16) si sono fatti trovare pronti nel momento del bisogno.

Sarà una serie molto impegnativa per i Mavs, ma ciò non significa che anche i Clippers possano ritrovarsi in difficoltà.

Il ROY 2019 sta raggiungendo di serata in serata traguardi storici, rendendo sempre più possibile il sogno di poter raggiungere almeno le finali di Conference. Dall’altra parte i Los Angeles Clippers non devono distrarsi e rimanere focalizzati sul gioco. Se Luka Doncic sta facendo impazzire i tifosi con le sue magiche prestazioni, Kawhi Leonard rimane comunque un temibile avversario. Di fatto nella sconfitta di ieri ha totalizzato un totale di 35 punti, 10 rimbalzi e 2 assist. Probabilmente un Paul George con il 20% da oltre l’arco ha segnato maggiormente la sconfitta della squadra.

Questo primo turno dei Playoff sarà particolarmente interessante, tanti alti e bassi e soprattutto molta competizione nonostante la totale assenza del pubblico.

