NBA, Doc Rivers nega le provocazioni a Porzingis

Entrare nella mente dei Dallas Mavericks non era nelle intenzioni strategiche del coach dei Los Angeles Clippers, Doc Rivers.

Durante Gara 1 che ha aperto la serie tra Clippers e Mavs, l’ala grande Kristaps Porzingis è stata espulsa dopo due falli tecnici alquanto controversi, nel terzo quarto. L’espulsione ha causato parecchie polemiche nell’ambiente del basket americano, e sia giocatori che ex-stelle della lega hanno espresso il loro dissenso, come LeBron James o Dirk Nowitzki.

Doc Rivers ha però specificato che tutto questo è stato frutto degli eventi nella partita e nulla era stato pianificato, anche se ha ammesso di avere diversi provocatori all’interno della squadra.

“Credo che alcuni dei miei ragazzi siano bravi ad agitare le acque. A dire il vero ciò è anche buono in alcuni casi, ma vi assicuro che non faceva della nostra strategia di gara. È ridicolo anche solo pensarlo.”

Porzingis si è esposto a favore del compagno Luka Doncic dopo che quest’ultimo aveva avuto un alterco in campo con Marcus Morris. L’arbitro, dopo aver rivisto l’accaduto in video, ha optato per un doppio fallo tecnico, causando l’espulsione del lettone.

“Ci hanno provocato, e soprattutto hanno provocato me. Avrei dovuto essere più intelligente in quell’occasione. Avevo già preso un tecnico, e la cosa non mi era passata minimamente per la testa. Non ero mai stato in una situazione del genere, ed è stato intelligente da parte di Morris cercare una mia reazione”

Dopo le dichiarazioni di Porzingis, l’allenatore dei Clippers, Doc Rivers ha risposto di credere che l’ala non dovesse entrare a difendere Doncic, dato che lui e Morris stavano solo parlando.

In ogni caso, la serie già parecchio interessante, si carica di agonismo con questo episodio, e sarà bello vedere come si evolveranno i fatti stanotte, quando le due squadre si affronteranno in Gara 2.

