NBA, Lakers sconfitti in gara 1 e già piovono le critiche. Kuzma titolare?

La sconfitta in Gara 1 dei Los Angeles Lakers contro i Portland Trail Blazers ha già sollevato parecchie questioni e in molti hanno iniziato a domandare e a fare previsioni sul futuro di LeBron James e l’eredità che si lascia alle spalle.

Tra questi anche veterani della pallacanestro, come Paul Pierce, che mercoledì ha analizzato la situazione attuale della franchigia gialloviola, ricordando che una sconfitta al primo turno può togliere tanto alla carriera di LeBron.

Ciò quanto detto dall’ex stella dell’NBA:

“LeBron sta invecchiando. Vincere le NBA Finals quest’anno sarebbe un grande successo per la sua eredità. Ma ho già detto che non è tra i migliori primi cinque giocatori di tutti i tempi. Se i Lakers sono in difficoltà già al primo turno, figuriamoci vincere il campionato. Non voglio più sentire parlare di tutto questo GOAT.”

Parole molto semplici e anche un po’ provocatorie dell’ex Celtics, che a maggio ha detto che secondo lui LeBron James non rientra nella top 5 dei migliori giocatori della storia dell’NBA.

Durante i suoi 17 anni di carriera nella lega, LeBron non ha mai perso una serie al primo turno. Inoltre i Lakers sono i favoriti per la corsa al titolo e, salvo sorprese, è difficile che i Blazers, se pur guidati da un Damian Lillard fuori controllo, riescano a superare Re e compagni.

Il problema principale della sconfitta gialloviola in Gara 1 è stato sicuramente la bassa percentuale al tiro. Proprio per questo motivo si è cominciato a pensare che i Lakers non abbiano abbastanza profondità dietro James e Anthony Davis. Sono state fatte delle proposte quali mettere Kyle Kuzma nel quintetto titolare, per approfittare del suo periodo di forma, ma il giocatore stesso ha affermato che una decisione del genere spetta innanzitutto a Coach Frank Vogel:

“Non sono l’allenatore, sono solo un giocatore. Se mi chiamano per iniziare, ovviamente voi ragazzi avete visto cosa ho fatto, cosa faccio. Entro e cerco di essere me stesso.”

Kuzma ha giocato bene in Gara 1, segnando 14 punti e raccogliendo 8 rimbalzi. Il trio composto da James, Davis e Kuzma ha giocato 16 minuti in Gara 1, ma i dati statistici mostrano un grande potenziale e un evidente cambio d’intensità con loro tre in campo nello stesso momento.

