Playoff NBA, Toronto supera Brooklyn dopo un lungo inseguimento: 2-0 nella serie

I Toronto Raptors vincono anche Gara 2 contro i Brooklyn Nets con qualche brivido di troppo. I canadesi, attuali campioni NBA, hanno dovuto sudare le famose sette camicie per avere la meglio contro la compagine allenata da Jacque Vaughn. Di fatto, Toronto si è ritrovata subito sotto sin dal primo quarto chiuso sul 33-29 a favore degli avversari. Nel secondo parziale, i Raptors hanno tentato una reazione, portandosi per la prima volta avanti nel match dopo 20 minuti di gioco prima di chiudere il primo tempo con il risultato di 53-50.

Al rientro dall’intervallo, ancora una volta, Brooklyn ha messo in campo la sua maggiore energia e convinzione, nonostante l’evidente differenza di qualità in campo rispetto ai canadesi. I newyorchesi, però, non hanno paura e volano ancora una volta a +10, prima di fissare il terzo quarto sul +3. Negli ultimi 12 minuti, dopo essere stati avanti praticamente per tutta la partita, i Nets subiscono la beffa: la compagine di Nurse cambia marcia e sigla il nuovo sorpasso, mantenendolo stavolta fino alla fine. Brooklyn può recriminare con se stessa per aver sprecato l’ultimo possesso (sul 102-99 e 15 secondi dal termine, ndr) eseguendo malamente uno schema disegnato.

La partita si chiude con il risultato finale di 104-99 a favore di Toronto che nel frattempo vola 2-0 nella serie, rispettando i pronostici degli addetti ai lavori, ma lo fa con qualche brivido di troppo. In casa Raptors da segnalare le prestazioni di Fred VanVleet (24 punti + 10 assist), Norman Powell (24 punti), Kyle Lowry (21 punti + 9 rimbalzi), Pascal Siakam (19 punti). Dall’altra parte a nulla sono serviti i 21 di Garrett Temple così come i 17 di Timothe Luwawu-Cabarrot. Venerdì sera andrà in scena Gara 3.

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 134-110 (Toronto conduce la serie per 2-0)

Playoff NBA 2020: calendario Toronto Raptors-Brooklyn Nets

Gara 3: venerdì 21 agosto, ore 19.30

Gara 4: domenica 23 agosto, ore 00.30

Gara 5*: martedì 25 agosto, TBD (*se necessaria)

Gara 6*: giovedì 27 agosto, TBD (*se necessaria)

Gara 7*: sabato 29 agosto, TBD (*se necessaria)

