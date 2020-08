NBA, Giannis commenta la sconfitta contro i Magic

Nelle prime partite dei Playoff non sono mancate le sorprese. Entrambi i seed #1 hanno perso contro i seed #8, ribaltando molte delle previsioni fatte dagli addetti ai lavori. Nella Eastern Conference i Bucks hanno perso contro gli Orlando Magic per 122 a 110. Giannis Antetokounmpo, MVP della scorsa stagione e in lizza per il premio di quest’anno, ha messo a referto 31 punti, 17 rimbalzi e 7 assist, che non sono però bastati per la vittoria. Subito dopo la partita Giannis ha parlato ai microfoni dei giornalisti, dicendo quali sono stati secondo lui i problemi e cosa i Bucks devono aggiustare:

“Ho cercato di giocare il più duro possibile per farli sentire in una posizione scomoda. Lo abbiamo fatto diverse volte, ma dobbiamo farlo per tutta la partita se vogliamo vincere. Dobbiamo imparare da questa partita, sperando di essere più aggressivi già da Gara 2. Guarderò i video della partita, prima di tutto vedrò come abbiamo giocato in difesa. Se siamo riusciti ad essere aggressivi in difesa e abbiamo mosso la palla in attacco…”

Il greco ha poi parlato degli avversari, e della partita che sono riusciti a giocare:

“Non hanno avuto un gioco più duro rispetto al nostro, hanno semplicemente giocato meglio. Hanno segnato i tiri, hanno avuto l’inerzia della partita dalla loro parte. Quando ci stavamo riavvicinando sono riusciti a tenerci dietro. Il loro gioco è stato migliore del nostro”

Giannis ha anche parlato dei compagni, e del livello di gioco e aggressività dei Bucks anche rispetto agli scorsi Playoff:

“Penso che l’energia che ci abbiamo messo fosse molto buona. Siamo arrivati ed eravamo pronti a giocare. Anche dalla panchina i compagni ci incoraggiavano sul campo. Ma non è stato abbastanza stanotte. Hanno giocato meglio e hanno vinto”

Alla fine delle interviste il greco ha anche parlato della vita nella bolla lontano dai cari:

“Essere nella bolla è molto diverso rispetto alla normalità. Non abbiamo le nostre famiglie qui, e non ci stacchiamo mai dalla pallacanestro. Normalmente, a fine partita torniamo a casa e passiamo del tempo con le nostre famiglie ma ora è come se fossimo sempre a lavoro. Non è una situazione che riguarda solo noi ovviamente, ma è la stessa per tutte le 16 squadre che si trovano ora nella bolla. Ma non dobbiamo pensare a niente altro che giocare, divertirci e vincere”

