NBA, Joel Embiid sulla sua prestazione: “Posso fare meglio”

La star dei Philadelphia 76ers Joel Embiid è convinta di dover intensificare il proprio gioco dopo aver preso solamente 15 tiri in Gara 1 contro i Boston Celtics. Dopo la sconfitta della sua squadra, nel dopo partita si è così espresso:

Embiid ha concluso la partita con una doppia doppia da 26 punti e 16 rimbalzi. Nonostante ciò, il centro, dopo aver realizzato 5 tiri su 5 nel primo quarto, ha concluso il resto della partita con un misero 3-10 dal campo.

Il merito è da attribuire alla difesa dei Celtics, che ha impedito al camerunese di dominare in post basso. Inoltre Embiid ha anche terminato la gara con cinque palle perse.

Il lungo durante la stagione ha mantenuto una media di soli 15.6 tiri a partita, dato più basso dalla sua stagione rookie nel 2016-2017. A causa dell’infortunio di Simmons, i Sixers ed Embiid dovranno giocare in maniera più grintosa. Il centro ha poi aggiunto:

“Come ho già detto, devo essere più aggressivo. Forse dobbiamo far giocare più giocatori. Non so. Questa è un’altra cosa che dobbiamo cercare di sistemare in vista di Gara 2.”