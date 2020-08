NBA, Ed Davis si fa male: salterà il primo turno Playoff contro Denver

C’è un piccolo allarme in casa Utah Jazz che dopo l’assenza forzata di Mike Conley (ha raggiunto la moglie in Ohio per seguire la nascita di suo figlio) dovranno rinunciare anche a Ed Davis. Il lungo, infatti, negli scorsi giorni ha riportato un infortunio al legamento collaterale mediale che lo costringerà ai box per tutto il primo turno dei Playoff NBA. Quindi, niente Denver Nuggets per Davis che nelle prossime settimane verrà rivalutato dallo staff medico della franchigia di Salt Lake City per capire se potrà tornare a disposizioni a breve o se la sua stagione sarà finita anzitempo.

È chiaro che Utah, se vorrà riavere il classe 1989 in campo, dovrà quantomeno riuscire nel piccolo miracolo di passare il turno contro Denver, non cosa facile. Da riportare, inoltre, come Utah stia già facendo i conti con l’assenza di Bojan Bogdanovic, secondo miglior realizzatore della squadra, alle prese con un problema al polso per cui ha deciso di operarsi saltando il resto della stagione.

