NBA, Mike Conley lascia la bolla per la nascita del figlio

Gli Utah Jazz hanno annunciato che Mike Conley ha lasciato la bolla per essere presente alla nascita del proprio figlio e raggiungere la moglie a Columbus (Ohio). La compagine di Salt Lake City perde quindi un pezzo pregiato proprio a ridosso dei Playoff NBA che inizieranno oggi. Utah, nel primo turno, sfiderà i Denver Nuggets in un matchup che vede i primi sfavoriti avendo perso contro la squadra capitanata da Jokic per ben 3 volte durante l’ultima regular season.

Secondo quanto riporta ESPN, Conley dovrebbe saltare le prime tre partite contro Denver poiché dovrà rispettare i tempi imposti dal rigido protocollo NBA per quanto riguarda i rientri dal mondo esterno verso il World Disney Resort. Il 32enne, lo ricordiamo, era stato acquisito la scorsa offseason dai Memphis Grizzlies trovando, all’inizio di questa particolare annata, una serie di difficoltà nel mostrare le sue già note qualità.

Durante la ripartenza NBA, invece, Conley sembra aver ritrovato il ritmo di un tempo, registrando una media di 18 punti, 5 assist e 3 rimbalzi nelle sei partite di seeding in cui ha presenziato.

