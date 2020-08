Il quadro dei Playoff NBA è quasi delineato: in attesa di conoscere l’avversaria dei Lakers, la NBA ha reso noto il calendario del primo turno. Si partirà il 17 agosto con Utah Jazz–Denver Nuggets che daranno il via alla serie: considerando tutte e sette le gare della serie, il primo turno dovrebbe concludersi il 30 agosto.

Secondo il calendario, i primi a calcare il parquet saranno Utah e Denver, che scenderanno in campo alle 13:30 locali (19:30 italiane), con a seguire Brooklyn Nets–Toronto Raptors (ore 22:00 in Italia), Boston Celtics–Philadelphia 76ers (ore 00:30) e, per concludere, Clippers–Mavs (ore 03:00 italiane).

Le altre otto squadre giocheranno martedì 18: si parte con Milwaukee–Orlando (19:30 italiane) e si chiude con i Lakers (ore 03:00 in Italia). Esordio per Danilo Gallinari e i Thunder: alle 00:30 italiane se la vedrà con i Rockets di Harden, ma privi di Westbrook.

The first round schedule of the 2020 NBA Playoffs. pic.twitter.com/erArLL1HO6 — Sean Cunningham (@SeanCunningham) August 13, 2020

Mercoledì 19 scenderanno in campo per gara 2 le squadre che hanno giocato lunedì, mentre giovedì le altre: si procederà così almeno fino a lunedì 24, giorno di gara 4. Le eventuali partite successive si giocheranno da lunedì 25 fino al 30.

Osservando il calendario, fino al 25 in Italia sarà possibile vedere due partite al giorno dei Playoff NBA con finale entro l’una.

Le 16 squadre giocheranno in tre arene diverse all’interno della ‘bolla’ di Orlando. Durante i giorni feriali non si giocherà solo in prima serata, ma anche di giorno come accade durante la ‘March Madness’.

Tutte le squadre conosco le rispettive avversarie, tranne i Lakers: LeBron e compagni, infatti, dovranno attendere l’esito del torneo play-in, dove Portland e Memphis si giocheranno l’ultimo posto per i Playoff.

Lillard affronterà Ja Morant sabato alle 20:30 italiane: in caso di vittoria dei Grizzlies, si giocherà anche domenica per vedere chi passerà il turno.

