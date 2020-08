Il rapper statunitense J. Cole corteggiato dai Detroit Pistons, futuro in NBA?

J. Cole, 35 anni, sogna ancora di poter entrare nella NBA. Pochi giorni fa Bleacher Report ha diffuso un video in cui il rapper americano tira costantemente da oltre l’arco senza mai sbagliare. A detta del suo caro amico e rapper, Percy “Master P” Miller, Cole sta effettivamente cercando una squadra con cui firmare un contratto, anche se l’idea sembra assurda.

Il video ha fatto il giro del web, e in poco tempo Cole ha ricevuto un tweet dai Detroit Pistons, i quali lo invitano ad allenarsi all’interno delle loro strutture ogni volta che desidera.

.@JColeNC we see you out here. You said they only got 12 slots on the Pistons.

Hit us up for that tryout. This is for all the dreamers @bleacherreport #Dreamville https://t.co/6K24xaI28b pic.twitter.com/GYuG5LvqDE

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) August 4, 2020