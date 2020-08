Qualcuno fermi Damian Lillard anche se, ad oggi, sembra impossibile. Il numero 0 dei Portland Trail Blazers vive un momento di forma fisico e mentale incredibile: questa notte contro i Nets ha segnato 42 punti, 3 rimbalzi e 12 assist, realizzando un’incredibile tripla dal logo NBA. Una vittoria che ha permesso a Portland di partecipare al play-in dove, contro i Memphis Grizzlies, si giocherà l’ultimo posto per accedere ai Playoff.

Una tripla incredibile che testimonia la fiducia di Lillard nei propri mezzi: 8 tiri da tre segnati su 14 tentativi (57.1%), tra cui quella dal logo di metà campo. Una realizzazione che ha stupito, ancora una volta, la maggior parte del mondo NBA e dei suoi esperti: quello che colpisce è la semplicità del gesto, come se fosse una cosa naturale.

Al termine della partita i giornalisti di NBA Tv hanno chiesto a Lillard come è nata l’idea di tirare dalla sagoma del buon Jerry West. La semplicità, oltre che nel gesto, si trova anche della risposta del play di Portland:

"Each time I saw a look, I don't care how far it was or if somebody was close to me, if I had a sniff I was raising up and shooting it and that's why I shot that one."

– Damian Lillard on why he shot his logo 3-pointer pic.twitter.com/YhFPUw5wo9

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 14, 2020