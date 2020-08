NBA, LeBron James avverte: “Lakers, non siamo ancora da Playoff”

Ventiquattro ore fa, i Los Angeles Lakers di LeBron James hanno abbattuto le resistenze dei Denver Nuggets all’ultimo secondo grazie al game winner di Kuzma. Un gesto particolarmente apprezzabile che – però – non deve ingannare la compagine gialloviola, ancora alle prese con qualche difficoltà oggettiva nella gestione della partita. LeBron, nel post-match, ha infatti dichiarato che la qualità espressa contro Denver non basterà per avere la meglio sugli avversari durante i Playoff NBA. Si tratta di un altro basketball, e il nativo di Akron lo sa bene. Queste le sue parole sulla situazione in casa Lakers:

“Non penso che siamo al nostro massimo e nemmeno dovremmo esserlo, perché per una partita di playoff serve un tipo diverso di preparazione. Io personalmente dal punto di vista mentale non sono ancora in modalità playoff: fisicamente ci sto arrivando, sento meglio le gambe sotto di me, il mio gioco sta migliorando e mi trovo sempre più a mio agio con la bolla. Per quanto riguarda la parte mentale non sono ancora pronto e nemmeno lo è la squadra, ma lo saremo. Per i playoff bisogna avere un tipo di mentalità diverso e non c’è necessità di cominciare ad averlo con grande anticipo, perché richiede molta energia e molto impegno”

Leggi Anche

Risultati NBA: Kuzma affonda i Nuggets allo scadere, Phoenix mette la sesta. Rivincita di Butler su T. J. Warren

NBA, Ben Simmons operato: rischia di stare fuori tutta la stagione

NBA, Kyle Kuzma sul game winner: “Avrei segnato anche con Gesù davanti”