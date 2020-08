Nella notte i Los Angeles Lakers hanno vinto allo scadere contro i Denver Nuggets con il risultato finale di 124-121. I ‘soliti’ protagonisti di serata sono stati Anthony Davis e LeBron James, rispettivamente con 27 e 29 punti a referto. Il terzo giocatore ad essersi iscritto alla gara in maniera piuttosto decisiva è stato anche Kyle Kuzma, autore del game winner finale con una bella bomba sparata in faccia alla difesa avversaria.

Uno schema che ha ingannato gli avversari i quali si aspettavano che l’ultimo possesso andasse nelle mani di LeBron. Invece nulla di tutto questo, con Kuzma che si è preso la responsabilità del tiro dall’angolo, per la vittoria finale. Queste le sue parole sul finale di partita:

“Avrei potuto trovarmi davanti anche Gesù e probabilmente avrei tirato lo stesso. Era una rimessa che avevamo provato in allenamento e il coach ha avuto fiducia in me chiamando il mio numero. Dimostra che tutti ora si fidano di me: ovviamente la giocata nove volte su dieci va a LeBron, ma questa volta è finita a me. È tutta una questione di fiducia. Tutti sanno che sono un titolare in questa lega: sono solo capitato nella squadra con i due migliori giocatori della NBA”.