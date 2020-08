NBA, Andre Iguodala pensa al ritiro: “Succederà tra 1 o 2 anni”

Ormai ci siamo, Andre Iguodala sta cominciando inevitabilmente a pensare al ritiro. Il veterano dei Miami Heat, 36 anni, sta giocando la sua 16esima stagione NBA. Una carriera piena di successi per l’ex Golden State Warriors che ha capito come il momento del ‘pensionamento’ stia arrivando. Queste le sue parole rilasciate a Mark Medina di USA Today:

“Mi rimangono circa uno o due anni di gioco. Dico sul serio questa volta. Forse me ne rimangono due.”

Iguodala, in questa stagione ha iniziato la sua avventura tra le fila di Memphis senza però riuscire a scendere sul parquet nemmeno in una occasione. L’ala è quindi stata ceduta a Miami prima della trade deadline dello scorso febbraio. Come parte dello scambio, il nativo dell’Illinois avrebbe accettato un’estensione contrattuale di altri due anni proprio gli Heat, ma l’accordo è viziato da una “team option” per la stagione 2021-22.

Iguo ha confessato come la sua idea potrebbe essere quella di lasciare il basket prima dei 38 anni per aiutare a crescere suo figlio adolescente:

“Vive una vita da ricco e, per questo, facile. Quindi devo prepararlo ad essere autosufficiente. È abbastanza intelligente, ma per ora non ha affrontato alcun vero ostacolo. Venendo da un posto non proprio illuminante, mi aiuta a trasmettergli una certa consapevolezza su cosa voglia dire aver fatto vita da strada. Deve capire come funziona la vita e quali siano i suoi pericoli.”

Non è la prima volta che Iguodala ha parlato pubblicamente del suo ritiro. Nel giugno 2019 aveva detto – a Marc Stein del New York Times – che la sua intenzione era quella di ritirarsi dopo due stagioni. A quanto pare, Andre ha ritrattato:

“Ho qualche idea su quanto voglio rimanere ancora sul parquet, ma lo terrò per me. Vi posso solo dire che sarà abbastanza presto. Potrei giocare altri quattro o cinque anni, ma non lo farò”.

