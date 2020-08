NBA, Giannis Antetokounmpo out per la partita contro Toronto

Nella partita di stanotte in programma tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, non potremo assistere alle gesta di Giannis Antetokounmpo. La franchigia del Wisconsin ha infatti comunicato che il greco non sarà della partita dopo aver effettuato, nelle scorse ore, un piccolo intervento non meglio specificato alla cavità orale. Antetokounmpo era stato in precedenza inserito all’interno della lista degli infortunati, ma da quanto riportano alcuni media americani, il problema potrebbe essere solo un comune mal di denti.

Anche i Raptors potrebbero decidere di privarsi di alcune delle loro stelle dopo aver messo al sicuro la loro posizione nella Eastern Conference e in vista dei prossimi playoff NBA. Kyle Lowry è elencato come ‘in dubbio’ a causa di un dolore alla parte bassa della schiena, mentre Fred VanVleet e Serge Ibaka sono anch’essi in dubbio per alcuni dolori al ginocchio destro.

Sebbene il matchup tra le due squadre potrebbe essere già un piccolo antipasto di quello che potremmo vedere nelle finali della Eastern Conference – e quindi una sorta di rivincita dell’anno passato – nessuna delle due squadre sembrerebbe aver voglia di rischiare i propri top player al termine di questa regular season. Bucks e i Raptors si sono già assicurati rispettivamente il primo e il secondo posto ad Est. Milwaukee affronterà gli Orlando Magic nel primo turno, mentre Toronto affronterà i Brooklyn Nets che nella nottata di ieri hanno messo al sicuro la loro settima posizione.

