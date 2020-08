NBA, Ben Simmons si opera: out a tempo indeterminato

Niente da fare per Ben Simmons. Il giocatore dei Philadelphia 76ers ha deciso di operarsi al ginocchio dopo l’infortunio accusato qualche giorno fa nella partita vinta contro i Washington Wizards. Simmons si era fatto male alla rotula durante il terzo quarto, mentre lottava per un rimbalzo offensivo. L’australiano uscirà dalla bolla per effettuare l’intervento. Non è invece stata fissata una timeline certa per un suo rientro e molto dipenderà anche dalla capacità del giocatore nell”assorbire’ l’intervento chirurgico.

La sensazione è che la stagione del giocatore sia già terminata a meno che i Sixers dovessero riuscire nell’impresa di allungare il più possibile il loro cammino ai playoff per dare tempo a Simmons di poter rientrare. Anche se servirà un mezzo miracolo. Lo ricordiamo, il problema fisico del classe 1996 – dopo il match contro Washington – era stato ‘listato’ dalla franchigia come infortunio “a tempo indeterminato” motivandola con la sublussazione della rotula sinistra.

Phila dovrà quindi trovare nuove soluzioni offensive e difensive durante l’assenza della loro stella che in questa particolare stagione stava viaggiando con una media di 16.4 punti, 8 assist e 7.8 rimbalzi in 57 partite.

