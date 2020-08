NBA, Montrezl Harrell si ricongiunge con i Clippers

Dopo l’inattesa sconfitta con i Brooklyn Nets, i Los Angeles Clippers ritrovano un prezzo pregiato in vista della corsa al titolo NBA. Infatti la scorsa notte Montrezl Harrell, uno dei candidati al premio di miglior Sesto Uomo dell’Anno, ha fatto ritorno nella bolla di Orlando.

Dopo circa un mese di assenza dalla squadra, per assistere la nonna poi scomparsa, Harrell ha annunciato su Twitter il suo ritorno nella bolla. Attualmente sta affrontando il processo di quarantena nella sua stanza d’albergo, fornita di diverse attrezzature di allenamento.

I’m back!!!!!!!! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) August 10, 2020

Harrell era assente dal 17 luglio. In seguito alla tragica scomparsa della nonna, Doc Rivers aveva rassicurato il giocatore di prendersi tutto il tempo necessario per rimettersi mentalmente prima di ricominciare la stagione.

Harrell è stato sottoposto ai test sul coronavirus anche lontano dalla bolla, risultando sempre negativo. L’ala ora dovrà aspettare circa quattro giorni per poter finalmente ricongiungersi con la squadra. Questo significa che potrebbe già scendere in campo per l’ultima partita di regular season dei Clippers contro gli Oklahoma City Thunder.

Nei giorni scorsi Kawhi Leonard si era così espresso nei confronti del compagno di squadra:

“Ci trasmette molta carica. È un ottimo rimbalzista. È un fantastico giocatore in post basso. Inoltre è anche un ottimo passatore ed è in grado di stare in campo per 48 minuti filati. Penso che il suo apporto aiuterà molto la squadra.”

Montrezl Harrell, recentemente candidato come papabile Sesto Uomo dell’Anno, ha mantenuto ottime statistiche nel corso della stagione. Infatti ha realizzato 18.6 punti, 7.1 rimbalzi e 1.7 assist a partita.

