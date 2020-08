NBA, Bam Adebayo dopo il Covid-19: “Fisicamente faccio ancora fatica”

Bam Adebayo non sembra ancora in perfette condizioni fisiche. Ad ammetterlo è stato lo stesso giocatore dei Miami Heat, il quale poche ore fa ha confessato di non aver recuperato completamente dal Covid-19 e non riesca ancora ad essere in forma al 100%. Queste le sue parole, rilasciate a Anthony Chiang del Miami Herald:

“Mentalmente, mi sento pronto. Fisicamente, il mio corpo a volte dice il contrario”

Adebayo – che in precedenza aveva affermato di non avere avuto alcun sintomo dopo essere risultato positivo al tampone – è uno dei tre giocatori di Heat che nelle scorse settimane avevano contratto il COVID-19. Gli altri sono Kendrick Nunn e Derrick Jones Jr. Il classe 1997, poche ore fa, è stato inserito tra i finalisti per il MIP grazie ad una stagione vissuta sulle ali dell’entusiasmo e numeri davvero interessanti: 16.1 punti, 10.4 rimbalzi e 5.1 assist in 69 partite.

