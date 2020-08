Dopo la tegola Kendrick Nunn, i Miami Heat possono finalmente ritrovare il sorriso, visto il prossimo ritorno in campo di Jimmy Butler.

Come riportato infatti da Marc Stein del New York Times, il giocatore è considerato ormai pienamente recuperato dall’infortunio al piede che lo aveva costretto a saltare le ultime tre partite.

Per vederlo nuovamente in campo, sarà necessario attendere solamente fino a lunedì, quando gli Heat affronteranno gli Indiana Pacers, in una gara dall’altissimo valore in ottica Playoff.

Le due squadre infatti, a meno di ulteriori ribaltamenti di classifica, si potrebbero affrontare già al primo turno della post season.

Nella sua prima stagione in Florida, Jimmy Butler ha saputo affermarsi come la colonna portante della franchigia, inanellando una serie di prestazioni convincenti che hanno proiettato la squadra ai vertici della Eastern Conference.

Leggi anche:

Risultati NBA: giornata in ufficio per T. J. Warren con i Lakers, Doncic mostruoso contro Giannis, qualcuno fermi i Suns!

NBA, Devin Booker sul momento magico dei Suns: “È il nostro punto di svolta”

NBA, Bam Adebayo dopo il Covid-19: “Fisicamente faccio ancora fatica”