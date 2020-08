NBA, Infortunio Rajon Rondo: fissata la sua data di rientro

I Los Angeles Lakers nella notte hanno colto un nuova sconfitta. In realtà nulla di preoccupante, poiché i gialloviola hanno già messo in cascina la loro qualificazione alla postseason chiudendo aritmeticamente in prima posizione la Western Conference. Frank Vogel ha la possibilità, così, di poter testare altre soluzioni in queste gare finali di regular season e di aspettare – con estrema impazienza – il rientro di Rajon Rondo.

Secondo quanto riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, lo staff medico sta lavorando senza sosta con il giocatore con l’intenzione di farlo rientrare durante il primo turno dei Playoff NBA 2020. Negli scorsi giorni, Rondo è tornato a Orlando, in Florida, ma non è ancora rientrato all’interno del campus di Walt Disney. Il play – qualche settimana fa – aveva lasciato la bolla per sottoporsi ad un intervento chirurgico al pollice fratturato durante una sessione di allenamento. Haynes ha riferito che Rondo sta attualmente lavorando con Kurt Rambis.

I Lakers, da quando la regular season è ripresa, hanno un record di 2-4 e vorrebbero chiudere la stagi0ne regolare con un paio di vittorie per rilanciarsi in vista della postseason, mentre attendono il rientro di Rondo. L’ex Boston, in questa particolare annata, è sceso in campo in 48 partite prima della sospensione dello scorso 11 marzo. Il quattro volte All-Star stava viaggiando con una media di 7.1 punti, 3.0 rimbalzi e 5.0 assist in 20.5 minuti per gara con il 41.8 percento dal campo, il 32.8 percento da oltre l’arco e il 65.9 percento dalla linea di tiro libero.

Leggi Anche

NBA, Luka Doncic supera anche un record di Magic Johnson

NBA, Oladipo sul momento di TJ Warren: “È su un altro pianeta”

Risultati NBA: giornata in ufficio per T. J. Warren con i Lakers, Doncic mostruoso contro Giannis, qualcuno fermi i Suns!