Brooklyn Nets e Orlando Magic si assicurano i playoff NBA

I Brooklyn Nets e gli Orlando Magic si sono assicurati i biglietti per la partecipazione ai playoff NBA ieri sera.

La franchigia di Brooklyn lo ha fatto per la seconda stagione di fila vincendo 119-106 contro i Sacramento Kings ed è stata subito dopo raggiunta da Orlando, che ha beneficiato della sconfitta dei Washington Wizards contro i New Orleans Pelicans per 118-107.

La quarantacinquesima per Washington ha ufficialmente eliminato dalla corsa la squadra di Bradley Beal, che è rimasta senza vittoria durante la sua permanenza nella bolla. I Brooklyn Nets comunque, avranno un percorso piuttosto difficile davanti a loro; l’anno scorso sono stati sconfitti dai Philadelphia 76ers in 5 partite durante il primo round, e non vincono una partita della postseason dal 2013/2014.

Inoltre non potranno fare affidamento sulle due stelle, Kevin Durant e Kyrie Irving a causa di infortuni che hanno caratterizzato la stagione dei due All-Star. Per quanto riguarda Orlando, l’obiettivo è guadagnare esperienza ai playoff NBA, e riuscire a passare almeno il primo round, risultato che manca da almeno una decade.

Anche per i Magic la situazione infortuni non è delle più rosee, dopo il terrificante infortunio patito da Jonathan Isaac, la franchigia di casa ha perso anche un altro alfiere, Aaron Gordon, dopo un brutto contatto avuto in aria con Kyle Lowry. I tempi di recupero sono ancora sconosciuti, mentre il giocatore aspetta di essere sottoposto ad altri test.

