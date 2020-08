NBA, Draymond Green: “Io voto LeBron come MVP di questa stagione”

Uno dei più grandi rivali di LeBron James ha espresso il proprio sostegno al gialloviola nella lotta per il prossimo titolo di MVP della Lega. Stiamo parlando Draymond Green, ala grande dei Golden State Warriors, il quale durante un’apparizione al programma “NBA Tip-Off” di TNT, ha dichiarato:

“Sto con LeBron. Penso che l’anno in cui LeBron ha resuscitato tutta la franchigia Lakers sia un merito importante e che debba essere riconosciuto in qualche modo.”

James ha effettivamente guidato i Lakers in prima posizione nella Western Conference dopo sole due stagioni. Era dal 2010 che i gialloviola non chiudevano con il primo seed. Il nativo di Akron, inoltre, sta viaggiando con una media di 10.3 assist distribuiti ad allacciata di scarpe, insieme a 25.3 punti e 8 rimbalzi. Un bottino di tutto rispetto per il veterano che il prossimo dicembre compirà 36 anni.

Il gialloviola è stato annunciato come finalista al titolo MVP 2020 dalla lega in vista dell’evento dei prossimi di NBA Award, momento in cui ogni arcano verrà finalmente svelato.

