I Los Angeles Lakers hanno ufficialmente conquistato il primo posto della Western Conference: decisiva la vittoria di questa notte contro gli Utah Jazz (116-108 ndr). L’ultima volta che i gialloviola avevano chiuso in prima posizione era il 2010.

Una partita tirata per i Lakers, visto che affrontavano una squadra ostica: dopo il primo quarto in parità, gli uomini di coach Vogel si sono aggiudicati il secondo e il terzo, lasciando il passo all’ultimo ma portandosi a casa vittoria e primo posto.

Clinched 1st in the Western Conference and free tacos. #WeGotTacos 🌮 @JackBox pic.twitter.com/97kakKqPIM

Se LeBron James ha chiuso la serata con 22 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, a rubargli la scena ci ha pensato il suo compagno di squadra Anthony Davis: per il numero 3 Lakers ci sono a referto 42 punti, accompagnati da 12 rimbalzi e 4 assist.

HIGHLIGHTS: @AntDavis23 was an unstoppable force tallying 42 points and going 4-for-8 from deep. pic.twitter.com/HK5kQA1cNQ

Una grande serata per Davis che, con questa prestazione, è entrato nella storia dei Lakers: ha siglato, infatti, 20 punti nella prima metà della gara per ben 20 volte in stagione. L’ultimo gialloviola a compiere questa impresa è stato Kobe Bryant nel 2012/13.

Un’emozione unica per Davis, come ha raccontato a Rachel Nichols di ESPN:

“Ho appena avuto i brividi: essere in una categoria con [Kobe Bryant] è davvero emozionante. So che ci sta guardando e fa il tifo per noi, quindi vogliamo farlo per lui”

Anthony Davis scored 23 points in the 1st half tonight, the 20th time this season he scored 20+ in a half.

He's the first Lakers player with 20 such halves in a season since Kobe Bryant in 2012-13.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 4, 2020