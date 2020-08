NBA, LeBron James non giocherà contro Houston

LeBron James non giocherà contro gli Houston Rockets giovedì sera a causa di un dolore all’inguine destro. Questo quanto comunicato poco fa dai Los Angeles Lakers. James non aveva ancora saltato alcuna partita dalla ripartenza NBA all’interno della bolla di Orlando, ma ora i gialloviola, chiusi i giochi per il primo posto ad Ovest, vogliono giustamente rimanere cauti sullo stato fisico della propria stella, preservandola in vista della corsa playoff del prossimo 17 agosto. Il nativo di Akron ha giocato 30 minuti nella sconfitta contro gli Oklahoma City Thunder mercoledì sera segnando 19 punti.

Durante la sua prima stagione con i Lakers, James ha subito un grave infortunio proprio all’inguine che lo costrinse a cinque settimane di stagione. In questa particolare annata, invece, James ha periodicamente saltato qualche partita ancora a causa di piccoli dolori all’inguine, dichiarando, però, di avere la situazione sotto controllo, senza mai aver raggiunto il dolore associato all’infortunio della scorsa stagione.

I Lakers (51-15) non hanno alcun motivo tangibile per ‘rischiare’ James fino all’inizio dei playoff. Come detto, lo scorso lunedì i gialloviola hanno ottenuto aritmeticamente il primo posto nella Western Conference dopo la bella vittoria contro gli Utah Jazz.

