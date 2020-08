NBA, Ben Simmons esce per infortunio al ginocchio: le condizioni del giocatore

Ben Simmons e i Philadelphia 76ers possono tirare un sospiro di sollievo dopo la brutta caduta dell’australiano nella partita di ieri contro Washington. Secondo Shams Charania di The Athletic, la risonanza di Simmons è risultata negativa, escludendo lesioni al ginocchio. Ora il giocatore verrà valutato giorno per giorno dallo staff dei 76ers.

Durante il match di qualche ora fa, Simmons ha dovuto abbandonare il campo da gioco durante il terzo quarto, e non vi ha più fatto ritorno. La causa dell’infortunio è imputabile a un cattivo atterraggio a seguito di un rimbalzo offensivo. Dopo aver catturato il pallone, Simmons è apparso subito a disagio: il 24enne ha rinunciato ad attaccare, passando subito la palla e abbandonando il parquet alla prima occasione.

Ben Simmons limped off the court and went straight to the locker room pic.twitter.com/G9jmjIy40Q — gifdsports (@gifdsports) August 5, 2020

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, Simmons non ha patito molto dolore e il ginocchio non si sarebbe mai gonfiato. Lo staff medico dei 76ers non ha comunque voluto rischiare nulla, sottoponendo il giocatore ad una risonanza immediata che – come detto – ha dato fortunatamente esito negativo.

MRI on 76ers star Ben Simmons’ left knee came back clean and he's expected to be day-to-day, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2020

Ben Simmons è una delle chiavi per il successo dei Philadelphia 76ers. Il Rookie of the Year 2018 ha cambiato ruolo dopo la modifica dello starting five da parte di coach Brett Brown per la ripartenza nella bolla di Orlando. L’australiano, infatti, spesso e volentieri verrà impiegato nel ruolo di quattro, con Al Horford “retrocesso” sesto uomo e Shake Milton “promosso” a titolare.

Simmons ha viaggiato fino ad ora con 16.4 punti, 7.8 rimbalzi e 8 assist di media ad allacciata di scarpe, aggiungendo 2 palle rubate a partita. Da quando è entrato nella bolla ha però fatto vedere un calo nei suoi numeri. Nelle tre partite giocate a Orlando solo una volta è andato in doppia cifra, non superando mai i 5 assist.

