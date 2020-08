NBA, Gilbert Arenas commenta la bravata di Lou Williams

L’ex star degli Washington Wizards, Gilbert Arenas, ha voluto esprimere la propria opinione sulla bravata commessa da Lou Williams. Infatti il sesto uomo dei Clippers, dopo essersi allontanato dalla bolla per partecipare al funerale di un amico di famiglia, era stato pizzicato in uno strip club di Atlanta.

Williams si è scusato affermando di essersi recato al locale per mangiare le famose alette di pollo della zona, ma ad Arenas tutto questo non quadra. Agent Zero si è così espresso a TMZ:

“Io non mangerei mai in uno strip club. Non vado in uno strip club per mangiare alette di pollo. Per quello posso tranquillamente andare in una rosticceria. Io vado in uno strip club per vedere le spogliarelliste.”