NBA, LeBron James commenta le difficoltà dei Lakers in fase offensiva

I Los Angeles Lakers fino a questo momento sono risultati essere il peggior attacco della NBA nella bolla di Orlando. Dopo la brutta prestazione contro gli Oklahoma City Thunder, molti dubbi sono avanzati sull’attacco dei Lakers. Attacco che sembra essere troppo condizionato da LeBron James e Anthony Davis.

Intervistato da Joe Vardon di The Athletic, la risposta di King James è sembrata piuttosto criptica:

“Sono cose che in questa situazione non si possono controllare e di cui non ho voglia di parlare in questo momento.”

La risposta non è stata del tutto convincente, permettendo al giornalista di stuzzicare LeBron riguardo possibili distrazioni all’interno della bolla. La risposta del leader dei Lakers non si è fatta attendere:

“Questa è una situazione completamente differente dalle altre che ho dovuto affrontare nel corso della mia carriera. Perciò non ho alcuna esperienza nel dover giocare partite da primo in classifica in una bolla durante il mese di agosto.”

James ha poi aggiunto:

“Dobbiamo trarre insegnamento da questa situazione. Dobbiamo cercare di cambiare le nostre abitudini sia in campo che in allenamento. Rimane comunque una stagione completamente diversa, una situazione drasticamente nuova per tutti noi, me compreso.”

Nonostante le difficoltà in fase offensiva, i Lakers hanno ottenuto aritmeticamente il primo posto ad Ovest e rimangono una delle principali candidate per la conquista del titolo.

