Kevin Durant pronostica la finale NBA e la squadra che otterrà l’anello

Kevin Durant è stato assente per tutta la stagione, ma non ha comunque perso occasione di fare la sua previsione circa la squadra che vincerà l’anello quest’anno.

Il giocatore due volte Mvp delle NBA Finals non ha però messo i suoi Brooklyn Nets tra le due squadre che si giocheranno l’anello ma, viste le numerose assenze, non è certo una sorpresa.

In un recente intervento a “Play For Keeps”, podcast su ELITE Media Group’s Durant ha affermato:

“Se proprio devo scegliere, e odio questa m***a perché non si può mai sapere cosa potrà succedere, avete visto tutti cosa ci è successo quest’ultimo anno, scelgo Clippers e Bucks per la finale, con la vittoria dei Clippers.”

Durant ha giustificato la scelta parlando della grande solidità della squadra e soprattutto delle aggiunte di Paul George e Kawhi Leonard, esterni tra i top 4-5 della lega, subentrati in un contesto già molto solido.

La scelta dell’ex Golden State Warriors è comunque un azzardo perché non solo i Clippers non hanno mai vinto un titolo né raggiunto una finale NBA, ma non hanno nemmeno mai raggiunto una finale di Conference.

Oltre a ciò bisognerà fare i conti con i concittadini lacustri che, guidati da LeBron James e Anthony Davis, si sono classificati primi e avranno i favori del pronostico.

Non manca molto ai playoff, vedremo presto come andrà a finire.

