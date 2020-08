NBA, sospiro per Jamal Crawford: sarà out per sole 2 partite

La guardia dei Brooklyn Nets Jamal Crawford, rimarrà fuori almeno un paio di partite a causa dell’infortunio al tendine del ginocchio sofferto contro i Milwaukee Bucks.

Crawford ha debuttato con la sua nuova squadra proprio lo scorso martedì, entrando nel primo quarto e mettendo a segno 3 punti e 3 assist, prima di uscire proprio all’inizio del secondo quarto. La guardia è perciò diventato il giocatore più anziano della lega dopo essere rimasto parecchio tempo nello stato di free agent, fino a firmare proprio con i Nets prima della ripartenza nella bolla di Orlando.

Giocando martedì, Jamal Crawford ha fatto il suo ritorno in campo dall’Aprile 2019, diventando anche l’ottavo giocatore nella storia dell’NBA a giocare almeno una partita per 20 stagioni differenti. Membri di questo club sono giocatori simbolo della lega, come Vince Carter, con 22 stagioni, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Robert Parish e Kevin Willis con 21, e infine Kareem Abdul Jabbar e Kobe Bryant con 20 stagioni.

Crawford ha mantenato la media di 14.6 punti a partita con 3.6 assist durante la sua carriera, dimostrando di essere un giocatore molto affidabile, sia da titolare che da panchinaro. Ha portato inoltre a casa 3 volte, il premio di Sesto Uomo dell’Anno.

